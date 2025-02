Prosegue senza sosta il progetto di riqualificazione e valorizzazione di Villa Sorra, uno dei complessi storico-architettonici e paesaggistici più significativi dell’Emilia-Romagna. Non solo: oltre ai cantieri di ristrutturazione – il cui valore è di oltre sette milioni di euro – l’Amministrazione comunale di Castelfranco Emilia ha approvato un nuovo appalto che riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico presso il parco – e tutte le sue pertinenze – della struttura; l’accordo, per cui è stata indetta una gara, sarà in vigore dalla data di concessione e fino al 31 dicembre del 2027, e comunque fino ad esaurimento risorse.

L’appalto, dal valore complessivo di 348mila euro, Iva esclusa, prevede l’esecuzione di tutte le opere necessarie, inclusi gli interventi programmati e programmabili, oltre a un servizio di pronto intervento per eliminare nel più breve tempo possibile eventuali situazioni di pericolo e garantire la sicurezza. Questo intervento si inserisce nel più ampio piano di riqualificazione di Villa Sorra, un progetto dal valore complessivo di sette milioni di euro, cofinanziato per metà dalla Regione Emilia-Romagna, con il contributo di un milione di euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e il restante a carico dei Comuni comproprietari (Modena, Nonantola, San Cesario sul Panaro e Castelfranco Emilia, capofila).

Ad oggi, numerosi obiettivi sono già stati raggiunti. La Limonaia è stata completamente restaurata, recuperando il suo antico splendore e rendendola pronta ad accogliere eventi e iniziative in linea con il prestigio della cornice. Parallelamente, i lavori sulla Casa del Custode sono in fase di ultimazione, garantendo un importante miglioramento per la funzionalità e l’accoglienza del complesso. Proseguono inoltre gli interventi di restauro e riqualificazione della Villa, che avanzano in linea con il cronoprogramma e che saranno completati entro la fine del 2025, con l’obiettivo di rendere l’intera struttura pienamente operativa nel 2026.

Il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano, sottolinea come «al di là dell’imponente progetto di ristrutturazione, sia utile anche pensare al mantenimento dello spazio. Ogni intervento, dal restauro degli edifici alla cura del verde, è pensato per valorizzare questo patrimonio in modo sostenibile, rispettoso e continuativo. Il nostro obiettivo è rendere Villa Sorra non solo un luogo da visitare, ma un’esperienza da vivere, in un contesto che unisce storia, cultura e innovazione».