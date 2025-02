Riflessioni in classe, disegni e testi ed un’iniziativa di book crossing per celebrare l’unicità nella diversità.

In occasione della giornata dei calzini spaiati, ieri pomeriggio, gli alunni dell’Istituto Comprensivo Sassuolo 1 Centro Est, accompagnati dai docenti, si sono ritrovati al parco Tassi per il momento conclusivo di un percorso iniziato in aula.

L’Istituto ha voluto unire aspetti importantissimi per celebrare la bellezza dell’essere unici e diversi, veicolando la cultura in modo ludico ma consapevole, arricchendo i quartieri con spazi dedicati, unendo culture diverse, rispettando l’etica del recupero e del riciclo e promuovendo la lettura.

Ogni bambino, infatti, ha donato un libro, usato o nuovo, nella propria lingua di origine.

I libri saranno momentaneamente custoditi in attesa che presso il parco Tassi venga installata una “ vecchia cabina telefonica “ utilizzata come contenitore per il BookCrossing.

“L’idea del nostro comprensivo – spiegano dall’Istituto – è quella di creare una sorta di catena della lettura installando in ogni parco o lungo percorsi pubblici diverse cabine telefoniche multiculturali: in questo modo tutti i cittadini, nei loro momenti di svago, avranno la possibilità di leggere un libro ai propri figli o nipoti, per se stessi o per altri o anche organizzando letture animate in occasioni speciali. Questa attività oltre a creare alleanze educative importanti, legami di amicizia e rispetto ambientale , sarà un collante impattante sulla comunità cittadina. Il concetto di avere qualcosa di gratuito, disponibile 24 h, sposa a pieno titolo il concetto di rispetto e salvaguardia”.

“Impariamo a leggere la diversità – commenta l’Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Savigni – è la scritta che campeggia sul segnalibro che gli alunni hanno realizzato e regalato ai presenti: è la sintesi di due valori fondamentali quali la lettura, indispensabile strumento di accrescimento culturale, e la valorizzazione della diversità che è un valore aggiunto per ogni società. Ringrazio la Dirigente e le insegnanti per un’iniziativa che sposa a pieno una strada che desidereremmo fosse sempre più battuta a Sassuolo, ma anche i bambini che, con il loro entusiasmo e la loro spontaneità, hanno reso ancor più eccezionale un momento già di per se meraviglioso”.