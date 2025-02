Domenica 16 febbraio alle ore 17:00 al Teatro Asioli di Correggio è di scena il secondo appuntamento nell’ambito della rassegna di teatro per famiglie promossa da Sciroppo di Teatro®. Il progetto, a cura di ATER Fondazione, mette in rete gli Assessorati alla Cultura, alla Sanità e al Welfare della Regione Emilia-Romagna per promuovere il teatro per famiglie come strumento di welfare culturale e coesione sociale.

Nello spettacolo Racconto alla rovescia di e con Claudio Milani, il protagonista Arturo si confronta con la Morte e riceve sette doni, ognuno accompagnato da un conto alla rovescia. Claudio Milani ci svela la vita come un succedersi di attese, ovvero di tanti conti alla rovescia. Un percorso di ricerca sulla fiaba, con nuovi linguaggi narrativi e scenici adatto a un pubblico di piccoli spettatori. La storia è animata da innovativi sistemi tecnici e da musiche originali che miscelano elettronica e sinfonica.

Biglietti

Intero 10€ – Bambino 5€ – con libretto Sciroppo di Teatro® 3€ – Info e prenotazioni: biglietteria@teatraoasioli.it, T. 0522 637813