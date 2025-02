Prosegue la programmazione del teatro per famiglie promossa da Sciroppo di Teatro®, il progetto di ATER Fondazione che mette in rete gli Assessorati alla Cultura, alla Sanità e al Welfare della Regione Emilia-Romagna per promuovere il teatro per famiglie come strumento di welfare culturale e coesione sociale.

Sabato 15 e domenica 16 febbraio spettacoli a Carpi, Mirandola e Nonantola.

Al Teatro comunale di Carpi, sabato 15 febbraio alle ore 17:00 è di scena Legami delle Compagnie Teatro Giovani e Teatro Pirata. Attraverso il circo contemporaneo e la clownerie, lo spettacolo esplora l’attesa e il rapporto umano, offrendo uno sguardo poetico sul viaggio emotivo dei protagonisti. Con la creativa inclusione della corda di canapa come scenografia, il pubblico viene trasportato in una suggestiva avventura ricca di divertimento. Consigliato per i bambini dai 5 anni.

Info e prenotazioni: incarpi@comune.carpi.mo.it – Tel 059.649255 – Biglietti: Adulto 10€ – Bambino 5€ – con libretto Sciroppo di Teatro® 3€

All’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola, domenica 16 febbraio alle ore 16:30, la compagnia Drogheria Rebelot presenta lo spettacolo Prendere il volo, che racconta la storia di Zazì, una giovane artista che sin da bambina aiuta gli uccellini a prendere il volo. Immersa tra matite e colori, Zazì vive in una casa piena di meraviglia, dove attraverso magie d’ombra e animazione di figure, si narra dell’incontro tra l’essere umano e il mondo volatile. Uno spettacolo consigliato a partire dai 3 anni.

Info e prenotazioni: mirandola@ater.emr.it – Tel 0535.22455 – WhatsApp 333.2455605 – Biglietti: Adulto 6€ – Bambino 4€ – con libretto Sciroppo di Teatro® 3€

Domenica alle ore 17:00 spettacolo anche al Teatro Troisi di Nonantola. È un’allegra commedia culinaria quella che la Compagnia ifratellicaproni presenta con L’omino del pane e l’omino della mela (immagine), con due stravaganti personaggi, parte cuochi e parte clown, decisi a preparare un sontuoso pranzo per tutti i bambini spiegando loro i segreti dei cibi più deliziosi. Uno spettacolo vivace consigliato per i bambini dai 3 anni, che unisce il teatro d’attore alla clownerie in un mix di divertimento e insegnamenti culinari.

Info e prenotazioni: teatrotroisinonantola@ater.emr.it – T 059 896535 – WhatsApp 333 2401798 – Biglietti: Adulto 7€ – Bambino 5€ – con libretto Sciroppo di Teatro® 3€