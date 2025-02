Partono mercoledì 19 febbraio i lavori sulla strada provinciale 3 Via Giardini in località “la Fontanina” nel Comune di Serramazzoni, con un intervento di difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico con l’obiettivo di ripristinare e garantire la sicurezza stradale a seguito dei dissesti idrogeologici avvenuti in concomitanza del mese di maggio 2023 e riconducibili a eventi meteo-climatici straordinari.

I lavori, che hanno un importo complessivo di 1,2 milioni di euro, sono finanziati integralmente con l’ordinanza 13 del 2023 del Commissario Straordinario alla ricostruzione e prevedono il rinforzo corticale della superficie di pendio dissestata (lato di monte) mediante la posa di reti metalliche fissate al suolo mediante chiodature in barre autoperforanti.

Per il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia «si tratta di un intervento molto atteso e strategico per la montagna, perché finalmente potremo mettere in sicurezza un’arteria fondamentale per i collegamenti tra l’appennino e la pianura. Con le risorse messe a disposizione dalla struttura commissariale riusciremo a consolidare un tratto di strada che in questi anni è stato oggetto di grandi disagi e che con gli eventi alluvionali del 2023 ha subito un duro colpo. Ora, finalmente, potremo restituire alla comunità locale una viabilità sicura ed efficiente».

Interviene anche il sindaco di Serramazzoni Simona Ferrari sottolineando che «ringraziamo la Provincia di Modena e il Presidente Fabio Braglia per l’intervento volto a rimettere in sicurezza un tratto stradale di fondamentale importanza per il nostro territorio, sul quale ogni giorno transitano numerose automobili e mezzi di trasporto per lavoratori e studenti. E’ dunque fortemente atteso, in quanto è necessario che il tratto venga ripristinato in totale sicurezza al più presto, anche perchè, oltre al consueto traffico, la strada è percorsa da motociclisti e turisti per tutta la stagione estiva».

I lavori sono stati aggiudicati al consorzio Integra di Bologna che per la realizzazione dell’opera si avvale della ditta consorziata Idroter srl di Villa Minozzo di Reggio Emilia, specializzata in lavori in quota, e dureranno fino alla fine dell’anno. Durante lo svolgimento del cantiere proseguirà il senso unico alternato regolato da semaforo attualmente in vigore ma con un ulteriore restringimento di corsia, necessario alle lavorazioni, ma predisposto dalla ditta per non dover intercludere il transito veicolare, ad eccezione di alcune fasi di scavo e disgaggio in cui potrebbe essere necessario chiudere completamente il traffico veicolare per garantire la pubblica incolumità.

La strada provinciale 3 Via Giardini fu colpita, nel mese di maggio 2023, dall’ondata di maltempo che investì il territorio provinciale e regionale, comportandone la chiusura temporanea e successivamente una riduzione del transito a senso unico a causa di movimenti franosi che interessarono il versante di monte della carreggiata.