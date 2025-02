Due spettacoli da non perdere al Tagliavini di Novellara. Giovedì 20 febbraio arriva Le Serve con l’icona pop Eva Robin’s mentre domenica 23 è la volta di Valentina vuole, nel cartellone di Sciroppo di Teatro.

Giovedì 20, a partire dalle ore 20:45, arriva Le Serve, rappresentazione scritta da Jean Genet, e ispirata da un reale fatto di cronaca realmente accaduto nel febbraio del 1933 a Le Mans in Francia, è la storia di due cameriere che allo stesso tempo amano e odiano la loro padrona, Madame. Le serve, che hanno denunciato l’amante di Madame scrivendo lettere anonime, vengono a sapere che l’amante sarà rilasciato per mancanza di prove, e che il loro tradimento sarà scoperto. Nel tentativo di coprire la loro colpa provano ad assassinare Madame…

Genet presenta le due sorelle, Solange e Clare, nella loro vita quotidiana, nell’alternarsi fra fantasia e realtà, fra gioco del delirio e delirio reale. A turno le due cameriere recitano la parte di Madame, esprimendo così il loro desiderio di essere “La Signora” ed ognuna di loro, a turno, recita la parte dell’altra cameriera, cambiando lentamente atteggiamento, dall’adorazione al servilismo, dagli insulti alla violenza. La rivolta delle serve contro la padrona non è un gesto sociale, un’azione rivoluzionaria: è un rituale.

La regista Veronica Cruciani (Premio della Critica e Hystrio), ambienta la vicenda in una città contemporanea, valorizzando dunque i temi, attualissimi, del potere e del genere.

Il ruolo di Madame è affidato a Eva Robin’s, icona pop dall’originale percorso teatrale. A interpretare le bonnes, due giovani attrici cresciute alla Scuola dello Stabile di Torino: Beatrice Vecchione, già diretta da Malosti, Martone e Muscato, e Matilde Vigna, Premio Ubu 2019 come Migliore attrice under 35, Premio Eleonora Duse stagione 2020/21 e finalista al Premio Ubu 2022 miglior novità drammaturgica italiana.

È possibile prenotare i biglietti tramite la mail teatro@comune.novellara.re.it, telefonicamente al numero 0522/655407 o online sul sito di vivaticket.

Domenica 23 febbraio, alle 16:30, arriva invece Valentina Vuole, uno spettacolo di Progetto g.g. con Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti, pupazzi di Ilaria Comisso, scene e luci di Donatello Galloni, produzione Accademia perduta/Romagna teatri, indicato per bambini dai 3 anni.

Lo spettacolo è parte di Sciroppo di Teatro, il progetto di ATER Fondazione che consente ai pediatri e ai Centri per le Famiglie del territorio di prescrivere i benefici del teatro

Questa è la storia semplice di una bambina. Che è anche una principessa. Lei ha tutto. Vive in un posto sicuro, dove non manca niente. Ma è sempre arrabbiata e urla, urla sempre, perché tutto vuole sempre di più. Valentina Vuole. Forse le manca qualcosa. Ma cosa non sa. E i grandi?

Sembrano non capire. A volte la cosa più importante è anche la più difficile da vedere e da trovare. E per farlo Valentina dovrà cercare nel mondo, perché è lì che bisogna andare per diventare grandi.

Valentina vuole è favola di desideri e sogni. Vizi, capricci e regole. E del coraggio che i piccoli e i loro grandi devono avere per poter crescere. Una storia di gabbie che non servono a niente, di frulli di vento e di libertà.

La programmazione di teatro per famiglie del Teatro Franco Tagliavini aderisce a Sciroppo di Teatro®, il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione che mette in rete gli Assessorati alla Cultura, alla Sanità e al Welfare della Regione Emilia-Romagna per promuovere il teatro per famiglie come strumento di welfare culturale e coesione sociale.

Dedicato ai bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, il progetto si fonda su un presupposto centrale: la cultura come elemento fondamentale per la salute e il benessere delle persone. L’esperienza a teatro di configura quindi come un elisir straordinario, capace di incidere positivamente sul benessere di bambini e famiglie – contribuendo a prevenire o contrastare situazioni di disagio o malessere – sulla coesione e sull’inclusione sociale.

Per questa 4° edizione, più di 260 pediatri e 42 Centri per le Famiglie lungo tutta la via Emilia hanno aderito al progetto prescrivendo – a partire da dicembre 2024 – i benefici del teatro attraverso la consegna di un libretto coloratissimo contenente sei “ricette”, ovvero tagliandi staccabili grazie ai quali le famiglie possono assistere a un prezzo ridotto agli spettacoli di teatro ragazzi nei comuni aderenti. Nel complesso, quest’anno sono 28 i teatri del territorio coinvolti, distribuiti in altrettanti Comuni dell’Emilia-Romagna, attraverso 7 province.

L’edizione 2025 di Sciroppo di Teatro® è sostenuta da Fondazione di Modena, Fondazione Marchesini Act, Coop Alleanza 3.0 ed EmilBanca.

