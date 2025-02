“Sassuolo subirà un taglio di un milione di euro tra il 2025 e il 2029, secondo quanto previsto dal decreto del MEF del 20 gennaio 2025, aggiornato il 12 febbraio. Un taglio che si somma ai 750.000 euro già sottratti nel luglio 2024 con la “Spending Review”.

Si tratta di una vera e propria mazzata per il bilancio comunale, in un periodo in cui i costi per i servizi essenziali continuano ad aumentare. Ma il paradosso più evidente è che questi tagli vengono imposti dallo stesso Governo che promuove la riforma sull’autonomia differenziata.

Autonomia differenziata o tagli ai territori? Il Governo si contraddice.

Da un lato, il Governo Meloni e la Lega sbandierano la volontà di garantire maggiore autonomia economica a Comuni e Province; dall’altro, tolgono loro risorse fondamentali, rendendo impossibile una gestione efficace delle competenze. Come possono gli enti locali esercitare una vera autonomia se vengono continuamente privati delle risorse per farlo?

Tagliare i fondi ai Comuni significa colpire direttamente i cittadini, privandoli di servizi essenziali come welfare, istruzione, cultura, sport, sicurezza e trasporti. A Sassuolo, i nuovi tagli mettono a rischio il funzionamento di strutture realizzate con i fondi del PNRR, come scuole e asili nido, che senza risorse per la gestione ordinaria potrebbero non essere operative. Insomma i cittadini rischiano di pagare scelte politiche sbagliate.

L’autonomia differenziata, senza una reale garanzia di finanziamenti per i territori, rischia di aumentare le disuguaglianze tra città e periferie, tra aree più ricche e quelle già in difficoltà.

Di fronte a questo ennesimo colpo agli enti locali, cosa ne pensano le forze politiche di centrodestra a Sassuolo? Tutto bene? Silenzio o complicità? Questo è il risultato di un pasticcio politico, frutto di accordi tra forze diversissime, che per convenienza producono contraddizioni e scelte dannose per i territori.

Il nostro Sindaco ha lanciato un allarme chiaro e doveroso nei confronti della comunità sassolese: è fondamentale informare i cittadini su ciò che sta accadendo e sulle scelte che il Governo sta compiendo a danno del nostro territorio.

Non resteremo a guardare. Faremo tutto il possibile, insieme agli altri Comuni e Province della nostra Regione, per contrastare questi tagli ingiustificati. Siamo dalla parte della nostra città e dei nostri cittadini: il nostro impegno è chiaro e continueremo a lottare per il futuro di Sassuolo”.

(Matteo Bettuzzi, consigliere Partito Democratico)