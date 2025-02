“A nome di tutta la comunità emiliano-romagnola, desidero complimentarmi con la Dda e i Carabinieri di Bologna per la brillante operazione che ha sgominato una banda dedita al traffico di droga e di armi sul nostro territorio, come su altre aree del nostro Paese”.

Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, a proposito dell’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bologna che ha portato a 3 ordinanze di custodia cautelare e 26 indagati, oltre al sequestro di beni per 700mila euro tra immobili, patrimoni societari, quote e automobili.

“Ancora una volta vogliamo ribadire che non c’è spazio in Emilia-Romagna per la criminalità organizzata, la nostra attenzione contro le infiltrazioni e i traffici illeciti è massima- sottolinea de Pascale-. La Regione è al fianco delle forze dell’ordine e ne sostiene con convinzione l’impegno quotidiano a difendere la legalità nelle nostre comunità”.