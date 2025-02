La Juventus cede 3-1 in casa Psv, bianconeri eliminati

EINDHOVEN (OLANDA) (ITALPRESS) – Finisce la Champions League della Juventus, che viene sconfitta per 3-1 dopo i supplementari dal Psv e rende così vano il 2-1 con il quale era prevalsa nell’andata dei playoff giocata all’Allianz Stadium. Perisic, Saibari e Flamingo i marcatori per gli olandesi, intervallati dalla rete del momentaneo 1-1 siglata da Weah. Inizio di gara acceso del Psv, complice l’ambiente creato dal tifo olandese di fronte a una Juventus che difende con densità gli attacchi avversari. L’entusiasmo della squadra di Bosz sembra però attenuarsi col passare dei minuti, lasciando campo ai bianconeri, che alla mezz’ora si affacciano in avanti con Cambiaso – subentrato al 12′ per l’infortunio di Veiga – che dall’interno all’area si gira e calcia, risponde Benitez. Sale la superiorità della Juventus e al 34′ avrà una nuova chance per l’1-0, sul filtrante di Koopmeiners per Kolo Muani che non riesce però a toccare il pallone per superare il portiere del Psv. Primo tempo che si chiude così senza altri acuti, al contrario dell’avvio di ripresa, in cui il Psv sblocca il parziale, al 53′, sul cambio di campo di Lang a servire Perisic, letale nel battere Di Gregorio. Juventus colpita a freddo e quasi in maniera inaspettata dalla transizione biancorossa, ma la sua reazione arriverà al 63′, grazie alla rete di Weah nata da situazione di calcio piazzato in seguito al quale l’americano si è trovato al tiro da fuori area. Dopo l’iniziale fuorigioco segnalato dal guardalinee, il controllo Var di Vincic ha poi convalidato la rete, con la Juventus di nuovo avanti nel parziale complessivo. 1-1 che durerà però solo fino al 74′, quando il Psv ripasserà in vantaggio grazie al tap-in di Saibari, favorito dalla presenza di De Jong sul cross arrivato da una palla persa da Cambiaso. Punteggio nuovamente in parità tra andata e ritorno, con il 3-3 complessivo che manda così le due squadre ai supplementari. Stanchezza e tante interruzioni fanno da padrone, con la difesa juventina che si fa trovare poi impreparata sull’azione che porta il Psv al 3-1: lancio lungo raccolto Bakayoko, che dentro l’area mette in mezzo un pallone respinto male da Gatti e spinto in rete da Flamingo. Si riporta in avanti la Juventus, che con un guizzo di Vlahovic andrà vicina al gol, con solo il palo a fermare il serbo sulla deviazione successiva all’assist di Mbangula. Niente da fare per i bianconeri, che nemmeno nel forcing finale del secondo supplementare riescono ad abbattere il muro olandese, arrendendosi così all’eliminazione.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).