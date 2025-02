«Via Montanara è considerata da molto tempo un’arteria viaria molto pericolosa per il gran numero di veicoli, circa 11mila, che transitano giornalmente» . Così l’ex sindaco Gian Francesco Menani, oggi consigliere comunale della Lega, su quanto accaduto questa mattina a Pontenuovo.

Abita in quella zona, Menani, e la conosce bene: «Da anni – scrive – si studia una viabilità alternativa per tagliar fuori il centro abitato e accedere anche al polo scolastico. L’idea, in avanzato stato, è stata abbandonata dall’attuale amministrazione in quanto non servirebbe. Invito il sindaco Mesini a un ripensamento e lo esorto a proseguire il cammino iniziato che aveva come obbiettivo arrivare ad attingere a fondi necessari per la realizzazione. I residenti – conclude Menani – sono stanchi e sul piede di guerra e ben presto si faranno sentire».