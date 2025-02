Sono al vaglio dei Carabinieri della compagnia di Guastalla le circostanze e le cause dell’aggressione avvenuta a Fabbrico intorno alle 20.00 di ieri ai danni di due uomini – un 40enne e un 43enne, entrambi residenti nel Reggiano – presi di mira da 4/5 giovani.

Secondo una prima ricostruzione, l’episodio sarebbe scaturito da futili motivi, riconducibili a sguardi mal interpretati che avrebbero innescato una discussione degenerata rapidamente in aggressione fisica. I due uomini sono stati colpiti con calci e pugni, riportando lievi contusioni. Dopo l’accaduto, i due sono stati condotti in ospedale dai sanitari inviati dal 118, ma qui hanno rifiutato le cure. Fortunatamente per loro nessuna grave conseguenza.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Guastalla, che hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare i responsabili dell’aggressione.