I Vicari Generali hanno reso noto all’Arcidiocesi che «per iniziativa della Cei siamo invitati questa sera domenica 23 febbraio alle ore 20.00 nella Basilica di San Domenico in Bologna a partecipare alla preghiera del Rosario per la salute di Papa Francesco, che guiderà il Card. Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Cei. La preghiera sarà trasmessa da Tv2000».

La preghiera verrà trasmessa in diretta su Tv2000 (canale 28) e su Play2000 (la piattaforma streaming di Tv2000 e inBlu2000).

«Vogliamo stringerci al Santo Padre – afferma il Card. Zuppi in una Nota della Cei oggi sul sito www.chiesacattolica.it – chiedendo al Signore di sostenerlo in questo momento di sofferenza, perché trovi sollievo e possa ristabilirsi al più presto. Sarà un modo concreto per rinnovargli la vicinanza e l’affetto delle comunità ecclesiali italiane, che da giorni hanno intensificato la loro preghiera».

Sul sito della Cei, inoltre, si rende noto che «quello di stasera è, infatti, il primo appuntamento che, a partire da Bologna, coinvolgerà da domani tutte le Chiese in Italia unite, insieme, in un unico abbraccio orante. L’Ufficio Liturgico Nazionale sta predisponendo due schemi, disponibili a breve, per tessere questa catena di preghiera che raduna tutte le comunità intorno al Vescovo di Roma che presiede nella comunione».

In una comunicazione ai giornalisti di questa mattina la Sala Stampa della Santa Sede ha reso noto che «La notte è trascorsa tranquilla, il Papa ha riposato».