Al Dipartimento di Economia Marco Biagi di Unimore si tiene, giovedì 27 febbraio dalle 14.30 alle 18.30 presso le aule 3 e 5 (primo piano), l’edizione 2025 del “PhD Innovation Challenge @UniMoRe”, l’evento che ha come protagonisti i dottorandi e le dottorande dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Questo appuntamento vuole avvicinare dottorandi e dottorande ad approcci e visioni che vadano oltre l’impostazione meramente accademica, sia per quanto riguarda la valorizzazione della ricerca che la loro futura professione. PhD Innovation Challenge è ideato e organizzato in collaborazione con ART-ER nell’ambito di Research-ER, il programma per il supporto alla carriera e all’occupabilità di dottorandi e ricercatori che vede coinvolti tutti gli Atenei regionali.

L’evento si aprirà con uno speech ispirazionale a cura di Fabio Ferrari, fondatore nel 2013 della società Ammagamma che sviluppa soluzioni di Intelligenza Artificiale, sulla valorizzazione del know how del ricercatore nella società civile. A seguire, il relatore coinvolgerà i partecipanti in un’attività interattiva finalizzata alla risoluzione di sfide attuali di innovazione e all’acquisizione di competenze trasversali utili alla valorizzazione della loro ricerca e del loro ruolo anche fuori dal contesto accademico. L’evento si concluderà con una restituzione finale in plenaria degli esiti elaborati dai gruppi di lavoro.

Dal 2016 Ammagamma si occupa anche di attività educative, nelle aziende e nelle scuole, allo scopo di formare un pensiero critico sull’intelligenza artificiale. Dal 2024 la società è parte di Accenture con lo scopo di creare un Centro di Eccellenza in AI e GenAI.

Per informazioni: researcher@art-er.it.