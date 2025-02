Si è tenuta questa mattina, presso la Sala Cinema Teatro Boiardo di Scandiano, la conferenza stampa di presentazione del progetto di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del nuovo Centro per l’Impiego di Scandiano, che sarà realizzato nell’ambito del Piano straordinario di Potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro della Regione Emilia-Romagna.

All’incontro hanno partecipato l’assessore regionale al lavoro Giovanni Paglia, il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti, il direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro Paolo Iannini, il responsabile del Servizio Ambito territoriale di Modena e Reggio Emilia Marco Melegari e la responsabile del Centro per l’Impiego di Scandiano Maria Alda Spaggiari.

La nuova sede sorgerà nei locali precedentemente occupati dalla Polizia Municipale in via Longarone 8, con un intervento che prevede un investimento complessivo di 500.000 euro, di cui il 90% finanziato dall’Agenzia regionale per il lavoro. L’obiettivo del progetto è mettere a disposizioni di cittadini e cittadine spazi adeguati e strumenti innovativi per garantire un supporto concreto a chi è in cerca di lavoro.

Al termine dell’intervento, previsto per maggio 2026, verrà restituito alla città uno spazio di quasi 300 metri quadri di superficie, in cui saranno ospitate 12 postazioni di lavoro.

“Un ulteriore tassello per alzare in Emilia-Romagna la qualità e consolidare la gestione e lo sviluppo dei servizi dei Centri per l’impiego e di collocamento mirato alle persone con disabilità. Questo investendo – ha detto l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia– su spazi rinnovati e funzionali, ma soprattutto sulle competenze del personale, sulle infrastrutture e sull’aggiornamento degli strumenti tecnologici di lavoro, per migliorare i servizi e la qualificazione professionale degli operatori. È così che In Emilia-Romagna ci si prepara a rispondere al meglio alle prossime sfide di un mercato del lavoro che deve metter al centro la garanzia di un lavoro di qualità per le cittadine e i cittadini, oltre a rispondere alle esigenze delle imprese”.

“Il nuovo Centro per l’Impiego di Scandiano risponde a un’esigenza concreta: migliorare i servizi per chi cerca e offre lavoro – ha detto il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti – Non sarà solo un trasferimento di sede, ma un passo avanti nella capacità di supportare le persone nel percorso di inserimento o reinserimento lavorativo. Questo centro avrà un ruolo distrettuale e sarà gestito dall’Unione dei Comuni Tresinaro-Secchia, a conferma della volontà di offrire un servizio coordinato ed efficace su tutto il territorio. Grazie a spazi più adeguati e funzionali, sarà possibile rafforzare le politiche attive del lavoro: dall’orientamento alla formazione, dall’accompagnamento al lavoro alle opportunità per le imprese”

Un impegno per il territorio

Il Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego (CPI) e delle politiche attive del lavoro Regione Emilia-Romagna è un programma di investimenti che ha come obiettivi rafforzare il sistema pubblico dei servizi per l’impiego e garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro. Gli interventi hanno come obiettivo l’acquisizione di nuovi spazi e ampliamento di quelli esistenti e la ristrutturazione e ammodernamento delle sedi attuali. L’attuazione del Piano è stata demandata all’Agenzia regionale per il lavoro e la quasi totalità degli interventi sarà realizzata tramite contributi erogati ai Comuni.

Il Piano viene incluso, nel luglio 2021, nel PNRR – Missione 5 – Componente 1 – Investimento 1.1 “Potenziamento dei Centri per l’impiego”, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Agenzia regionale per il lavoro e Centri per l’impiego

L’Agenzia regionale per il lavoro sostiene le persone in cerca di lavoro seguendole nel loro percorso di crescita professionale e nella ricerca di un’occupazione o di un percorso di qualificazione e formazione in linea con le esigenze del sistema produttivo locale. A imprese e professionisti offre servizi gratuiti di selezione del personale, promozione di tirocini e consulenza sui principali incentivi all’assunzione.

Istituita dalla Legge regionale n.13/2015, l’Agenzia conta oggi circa 800 dipendenti dislocati tra la sede centrale di Bologna, i 38 Centri per l’Impiego (uno per ogni distretto sociosanitario, alcuni dei quali articolati a loro volta in sedi decentrate) e i 9 Uffici per il collocamento mirato (uno per ogni provincia emiliano-romagnola e per la Città metropolitana di Bologna) rivolti a persone con disabilità o con difficoltà socioeconomiche.