L’Assessorato alla scuola, alle politiche educative, ai gemellaggi e alla cultura di Toano ha organizzato nel mese di marzo una serie di appuntamenti interessanti dedicati alla condizione femminile e alla parità di genere, nell’ambito della Festa internazionale della Donna dell’8 marzo.

Si parte sabato 1 marzo con la presentazione del libro “Ti bacio quando torno” di e con Cataldo Lo Iacono: l’appuntamento è alle 15 nella sede della Proloco di Quara. Una storia ambientata nell’entroterra siciliano degli anni ’50, dove una ragazzina quindicenne venne uccisa per strada dal suo spasimante perché si ostinava a difendere il suo diritto di studiare e di scegliere chi amare. La storia vera di Santina, vittima di femminicidio nel 1954, quando aveva solo 15 anni. Il libro ha ricevuto il premio letterario nazionale Essere donna oggi e riconoscimenti ai concorsi Argentario e Caravaggio.

Domenica 9 marzo invece l’associazione Quarta Dimensione di Cavola propone una maratona di lettura di libri sulle donne, per le donne e scritti da donne. Nella biblioteca dell’associazione sarà presente un allestimento bibliografico dedicato alla Festa della Donna. Dalle 10.30 alle 11.30 è prevista anche una performance diffusa nel centro di Cavola (in caso di maltempo nella sede di Quarta Dimensione).

Sabato 15 marzo sarà la volta dello spettacolo civile Ritratti di donne, di e con Marzia Schenetti, alle ore 21 al CavolaForum: lo spettacolo rappresenta la sintesi di un impegno verso la condizione femminile che la Schenetti ha intrapreso fin dal 2011. Esplora, attraverso materiali originali (canzoni, video, performance poetiche) alcune dimensioni femminili, entro cui ogni donna potrebbe riconoscersi. I Ritratti portati in scena sono il risultato di tutti gli incontri che l’artista ha avuto donne partigiane, staffette, lavoratrici, precarie, attiviste. Lo spettacolo è ad ingresso gratuito.

Infine domenica 16 marzo in Municipio saranno celebrate le mamme e i bambini nati a Toano nel 2024, nell’ambito della Giornata nazionale della Gentilezza: l’appuntamento sarà alle 11 in Municipio.

Afferma l’Assessore Giada Pe: “Questa serie di iniziative invita a riflettere su quanto ci sia ancora da fare per arrivare al pieno rispetto delle donne, alla soppressione della violenza nei loro confronti, alla reale parità di genere. Valori che è fondamentale trasmettere fin dall’infanzia, e per questo riteniamo importante l’evento dedicato ai nuovi nati. Ma questi appuntamenti vogliono anche mettere in luce il valore vitale della componente femminile nella società, attraverso storie di donne straordinarie. Tutti sono invitati a partecipare, donne e uomini, perché è indispensabile per raggiungere obiettivi importanti la massima unità di intenti”.