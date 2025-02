Cielo molto nuvoloso con precipitazioni, a tratti moderate, che interesseranno l’intero territorio sin dal mattino. Nevicate inizialmente solo a quote al di sopra dei 1500 metri, dal pomeriggio quota neve in abbassamento sul settore occidentale fino ai 1200 metri nella sera/notte. Attenuazione delle precipitazioni sul settore orientale da tardo pomeriggio, esaurimento dei fenomeni in serata.

Temperature stazionarie; minime con valori compresi tra 7 e 10 gradi, massime tra 10 e 12 gradi. Venti deboli, in rotazione dai quadranti settentrionali. Dalla serata rinforzi da nord-est lungo le aree costiere e sul mare. Mare poco mosso al mattino, da mosso fino a molto mosso nelle ore serali.

(Arpae)