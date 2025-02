Il mondo di Goldoni e il mondo delle marionette, due universi che si incontrano nel microcosmo di un luogo reale e immaginario. È questa la chiave della rilettura di ‘Sior Todero Brontolon’ firmata da Paolo Valerio che andrà in scena dal 28 febbraio al 2 marzo (ore 21, domenica ore 16) al Teatro Duse di Bologna con Franco Branciaroli nel ruolo del protagonista. L’allestimento accosta, infatti, un rigoroso rispetto filologico per il magnifico testo in veneziano ad un’originale intuizione che pone le marionette in scena quali alter ego degli attori.

Scritta nel 1761, questa commedia della maturità goldoniana vede al centro Sior Todero che, come carattere, risponde al modello dei rusteghi, ma dei quattro burberi veneziani perde qualsiasi accento bonario. Todero è, infatti, avaro, imperioso, irritante con la servitù, opprimente con il figlio e la nipote, diffidente e permaloso verso il mondo.

