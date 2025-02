Venerdì 28 febbraio alle ore 18.00 inaugura a Vignola la mostra fotografica “La Persona, prima di tutto”.

Attraverso 90 fotografie, scelte tra oltre 20mila scatti, dislocate in tutto il territorio dei Comuni di Terre di Castelli (Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca) e Montese, l’ASP “Terre di Castelli” racconta i servizi con uno sguardo sulle Persone e sulle relazioni.

Marco Franchini, amministratore Unico di ASP Terre di Castelli, sottolinea che «aiutati dal sapiente e sensibile sguardo del fotografo Diego Poluzzi, con una mostra diffusa ed immersiva – le fotografie saranno infatti collocate negli spazi aperti e di passaggio – si cerca di portare “fuori” nelle Comunità quello che viene fatto all’interno dei servizi ASP. Parliamo di asili nido, servizi semi-residenziali e residenziali per ragazzi con disabilità e strutture semi-residenziali e residenziali per anziani. I servizi alla persona sono una manifestazione di cura potente e pervasiva che la Comunità mette in campo, la cui forza agisce nell’ombra e in silenzio ma la cui presenza è vitale e preziosa. La necessità di stare nei centri dei nostri paesi significa dare volto e visibilità a coloro che la vivono questi spazi, a partire dagli utenti, per ricordarci che è la solitudine la vera grande malattia da combattere ma anche per sottolinearne la centralità che questi servizi hanno per la tenuta sociale ed economica delle nostre Comunità. Particolarità – conclude Franchini – sarà che le foto riguarderanno non i servizi presenti su quello specifico territorio».

Le foto della mostra saranno dislocate lungo i portici dei Comuni coinvolti su pannelli delle dimensioni 100 per 70 centimetri fronte-retro opportunamente appesi e quindi fruibili e visibili gratuitamente per tutta la sua durata, che terminerà nel mese di maggio 2025.