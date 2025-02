Il Comune di Bologna, insieme al Quartiere San Donato-San Vitale e con il supporto della Fondazione IU Rusconi Ghigi, promuove il Laboratorio Don Bosco-Renzo Imbeni-Costituzione: un percorso di informazione, ascolto e co-progettazione che ha l’obiettivo di coinvolgere cittadine e cittadini sulle trasformazioni urbane in corso e in programma nella zona San Donato Vecchio di Bologna, in particolare nell’area della Fiera, dove sono previsti interventi di rinverdimento dell’area, valorizzazione del verde esistente e miglioramento delle connessioni e degli spazi pubblici dell’area, così come previsto dal progetto Bologna Verde.

Il percorso ha l’obiettivo di raccogliere bisogni, opportunità e proposte e includere le voci del territorio. Per questo si lavorerà a diversi livelli: sia a scala di zona, con l’obiettivo di aggiornare le Strategie Locali del Piano Urbanistico Generale e avviare un ragionamento di messa a sistema di un parco urbano che tenga insieme piazza della Costituzione, piazza Renzo Imbeni e il parco Don Bosco; che a una scala più circoscritta al parco e all’edificio che ha ospitato le scuole Besta, dove è previsto un investimento sull’area verde stessa.

Il laboratorio prende il via a marzo con una prima serie di incontri:

mercoledì 5 marzo alle 18 al Centro Interculturale Zonarelli (via Sacco 14): presentazione pubblica del percorso e primo momento di confronto.

sabato 15 marzo alle 11 in piazza della Costituzione: passeggiata guidata per conoscere la storia della zona ed entrare nel vivo delle trasformazioni in corso.

giovedì 20 marzo alle 18 al Centro Interculturale Zonarelli (via Sacco 14): incontro sulle trasformazioni urbane in programma nella zona San Donato Vecchio e confronto sulle istanze e le opportunità, in particolare per quanto riguarda le centralità e le connessioni dell’area.

Successivamente, sono in programma due incontri di co-progettazione e approfondimento dedicati alla trasformazione del parco Don Bosco:

lunedì 31 marzo alle 18 al Centro Interculturale Zonarelli

lunedì 14 aprile alle 18 al Centro Interculturale Zonarelli

Per iscriversi a uno o più di questi incontri compilare questo modulo.

Tutti i materiali e report del percorso saranno disponibili sul sito Partecipa. Per maggiori informazioni: immaginazionecivica@fondazioneiu.it