Fra gli eventi della Cineteca di Bologna in programma per il mese di marzo, spicca quello che si terrà al Cinema Modernissimo il 5. Un giorno simbolico, cioè data di nascita di Pier Paolo Pasolini, che è stato scelto per ricordare il lungo sodalizio professionale e umano tra il regista e il 3 volte premio Oscar per la migliore sceneggiatura Dante Ferretti. Questo rapporto verrà raccontato, nel corso di un dialogo tra il direttore della Cineteca Gian Luca Farinelli e il Maestro, grazie a un suo libro da poco uscito per Edizioni Pendragon: Bellezza imperfetta. Io e Pasolini, curato da David Miliozzi, che sarà con loro sul palco.

Se con Pier Paolo Pasolini Ferretti ha lavorato per ben 8 film, a partire dal Vangelo secondo Matteo, è stato anche al fianco di una serie impressionante di registi come Luigi Comencini, Marco Bellocchio, Elio Petri, Liliana Cavani, Marco Ferreri, Ettore Scola, Franco Zeffirelli, Federico Fellini, Terry Gilliam, Neil Jordan, Anthony Minghella, Brian De Palma, Martin Brest, Julie Taymor, Tim Burton, Kenneth Branagh e, ultimo solo perché il suo nuovo film è ora in via di realizzazione, Martin Scorsese.

IL LIBRO

Dante Ferretti

Bellezza imperfetta. Io e Pasolini

a cura di David Miliozzi

Sono arrivati quasi tutti in ritardo, con Pasolini. Oggi lo amiamo disperatamente, e lo amiamo ogni giorno di più.

Che penso? Cosa sento? Ammirazione, amore, riconoscenza.

Pier Paolo mi ha inventato, mi ha reso ciò che sono. Mi ha insegnato tutto, ad avere fiducia negli altri e a credere nei giovani, ad amare il mio lavoro con tutto me stesso.

Mi ha insegnato a non avere paura delle mie paure.

Ricche di immagini contenenti i bozzetti per le scenografie che hanno dato forma all’immaginario filmico pasoliniano, le pagine del volume, estremamente coinvolgente per lo stile colloquiale e diretto, ci parlano di un artista immenso, capace, sul set e nella vita, di investire le persone che gli erano accanto di un’energia umana e intellettuale tanto potente da cambiarle per sempre.