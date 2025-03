Sereno o poco nuvoloso. Temperature minime in ulteriore diminuzione con valori tra 0 e 2 gradi nelle pianure interne ed anche leggermente sottozero nelle aree extraurbane dove saranno possibili deboli gelate notturne; tra 2 e 4 gradi lungo la costa. Massime in lieve aumento, comprese tra 11 gradi della costa riminese e 13/14 gradi della pianura. Venti deboli, prevalentemente dai quadranti settentrionali. Mare mosso con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso in serata.

(Arpae)