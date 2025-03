Il Lions Club “Crevalcore Marcello Malpighi”, a seguito di una significativa donazione di materiale scolastico, ha promosso un service presso le sezioni scolastiche ospedaliere presenti in ogni singola provincia del Distretto Lions 108 Tb.

In attuazione di questo service è stato consegnato materiale scolastico alla Scuola Ospedaliera “Giacomo Grossi” presso il Policlinico. L’iniziativa rientra nel Progetto “Zaino Sospeso” – progetto adottato a livello nazionale dall’associazione Lions International – che consiste nella raccolta e nella distribuzione di materiale scolastico a studenti in particolari condizioni di difficoltà, di natura economica o di altra natura. La consegna di quaderni, astucci, colori matite e materiale vario è avvenuta il 26 febbraio in Pediatria. Per i Lions Club erano presenti Fernanda Paganelli (Past Governatore Lions Distretto 108 Tb), Patrizia Tassello (presidente 7^ zona) e Andrea Carbonati (presidente 9^ zona) in rappresentanza di tutti i Lions Club di Modena e provincia. Ad accoglierli il Professor Lorenzo Iughetti, Direttore della Pediatria, il Dottor Giovanni Palazzi dell’Oncoematologia Pediatrica e l’insegnante della Scuola Ospedaliera Anita Barbi.

“Il materiale scolastico donato alla Scuola Ospedaliera viene utilizzato durante le attività didattiche e ludiche con i pazienti ricoverati nei reparti di Pediatria e di Oncoematologia pediatrica – commenta Maria Chiara Mori, insegnante referente della Scuola Ospedaliera – Queste iniziative aiutano le docenti a dare sollievo e a intrattenere i ragazzi durante la loro permanenza al Policlinico. Le attività svolte con i pazienti lungodegenti inoltre permettono agli studenti, una volta guariti, di rientrare nelle scuole di provenienza senza aver perso i contatti con i loro compagni e i loro insegnanti”.

“Desideriamo ringraziare i Lions per la sensibilità dimostrata verso la Scuola Ospedaliera che svolge un ruolo di grande importanza per la degenza dei nostri bambini, assicurando loro la continuità didattica in un momento difficile”, ha aggiunto il Professor Lorenzo Iughetti.

“Il progetto – ricorda il Past Governatore Fernanda Paganelli – rientra nell’ambito delle iniziative attuative del service ‘Zaino sospeso’, ed ha quali destinatari le scuole del Distretto Lions 108 Tb in cui è presente una sezione ospedaliera e alcuni istituti carcerari”.