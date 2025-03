Dopo l’approvazione del progetto in ottobre nel consiglio comunale dei “grandi”, ora si insedia per la prima volta a Castelnovo Monti il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. La prima seduta, per la convalida degli eletti, è in programma infatti lunedì 10 marzo alle 8.45 nel Municipio di Castelnovo. L’ordine del giorno, oltre alla convalida, prevede il giuramento del sindaco dei ragazzi e delle ragazze eletto in febbraio, la comunicazione della nomina dei componenti della giunta, la presentazione delle linee programmatiche.

Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze avrà funzioni propositive e consultive su diverse materie più o meno vicine al mondo dei giovani: ambiente, sport, volontariato, cultura e spettacolo, scuola, pari opportunità e parità di genere per citarne alcune. Avrà le finalità di acquisire una maggiore conoscenza delle istituzioni, il loro funzionamento, i meccanismi della rappresentanza; educare alla partecipazione democratica; apprendere come rappresentare i bisogni e le necessità individuali e collettive favorendo l’espressione del punto di vista delle nuove generazioni sulla qualità della vita, l’assetto del territorio e della città; conoscere l’importanza del bene comune e salvaguardare il patrimonio collettivo; elaborare proposte da proporre all’attenzione dell’Amministrazione Comunale.

L’Istituto Comprensivo Bismantova ha immediatamente aderito al progetto del nuovo consiglio, che viene avviato in modo sperimentale per quest’anno scolastico: in particolare sono state coinvolte le classi seconde della scuola secondaria di Felina. A partire dal prossimo anno verranno coinvolte anche altre classi.