Nell’ambito della stagione curata da ATER Fondazione, in occasione della Festa della donna, sabato 8 marzo (h 21:00), il Troisi ospita lo spettacolo P come Penelope di e con Paola Fresa. Un testo leggero e intenso che ci porta nel mito in una veste contemporanea.

Paola Fresa scrive e interpreta questo testo nel 2024 con la regia di Emiliano Bronzino, per il quale vince la XX edizione del Premio Nazionale Franco Enriquez nella categoria Teatro Classico e Contemporaneo, sezione “Miglior attrice e autrice”.

Penelope è l’emblema dell’attesa: aspettando Ulisse, sposo ed eroe, partito vent’anni prima per una guerra, è sola al comando di Itaca, assediata da pretendenti che rappresentano una minaccia per suo figlio. Attende, sopporta, si oppone al potere maschile per i mezzi che il suo tempo le offre e con la sua caparbietà femminile…