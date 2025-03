Sono state riconsegnate stamattina agli studenti della Deledda di Gaggio le Doggy-bag, funzionali contenitori di piccole dimensioni per trasportare il cibo portato da casa per la merenda e conservare eventuali avanzi. L’iniziativa rientra tra le diverse ecologiche che il Comune di Castelfranco Emilia mette in campo all’insegna della lotta allo spreco di cibo nell’ambito delle tematiche ambientali.

«Con questa azione – sottolinea il vicesindaco Alessandro Salvioli, che detiene, tra le varie deleghe, quella alla Scuola – abbiamo l’obiettivo di fare maturare, ai nuovi studenti, sin da piccoli, la consapevolezza sul cibo, sull’ambiente e, quindi, sui problemi generati e collegati allo spreco alimentare quale primo passo che la nostra società può fare per contrastarne gli effetti negativi. In quest’ottica, l’educazione scolastica riveste un ruolo fondamentale. Ai bambini e alle bambine della Deledda abbiamo riconsegnato la Doggy-Bag dopo che in molti l’avevano persa».

La Doggy-bag si pone poi come strumento didattico per accrescere l’attenzione allo spreco zero: potranno essere portati a casa, infatti, pane, frutta e prodotti confezionati distribuiti ma non consumati. Questi devono essere assolutamente integri, privi di qualsiasi tipo di alterazione visiva od olfattiva, e se confezionati, esenti da segni di apertura, rottura, foratura.