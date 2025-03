Giovinette – Le calciatrici che sfidarono il Duce andrà in scena venerdì 7 Marzo alle ore 21 presso le Officine Creative Reggiane, in Via Gioia 4 (ingresso da Via Tonale). Lo spettacolo, per la regia di Laura Curino e con la collaborazione artistica di Marco Rampoldi, è l’adattamento drammaturgico di Domenico Ferrari, insieme a Laura Curino e Rita Pelusio, del romanzo di Federica Seneghini e Marco Giani, e vedrà sul palco Federica Fabiani, Rossana Mola e Rita Pelusio, mentre le scene e le scelte musicali sono di Lucio Diana, i costumi sono di Francesca Biffi, co-produzione PEM Habitat Teatrali, Rara Produzione con il sostegno di Fondazione Memoria della Deportazione e della Sezione A.N.P.I. Audrey Hepburn.

Era il 1932, decimo anno dell’era fascista, quando in un parco di Milano alcune ragazzine innamorate del calcio e dell’idolo Meazza decisero di fondare una squadra femminile. Il loro progetto fu naturalmente osteggiato dal regime perché contrastava con l’idea della donna moglie e madre. Le ragazze lottarono strenuamente per il loro progetto, fra l’ironia dei giornali e le limitazioni sempre più stringenti degli apparati di governo, fino alla vigilia della prima partita inter-cittadina con una squadra di Alessandria. Una partita che però non si giocherà mai…

Per informazioni e prenotazioni: https://giovinette_.eventbrite.it , biglietteria@mamimo.it oppure telefonando allo 0522-383178, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30 e nei giorni di spettacolo.