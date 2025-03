La Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un cittadino tunisino di 18 anni, gravemente indiziato del

reato di rapina pluriaggravata in concorso.

I fatti risalgono al 1° novembre scorso quando, intorno all’una, un gruppo di cinque giovani, dopo aver avvicinato con un pretesto un uomo che faceva rientro presso la propria abitazione in viale Martiri della Libertà a Modena, aveva tentato di sottrargli il portafoglio e il telefono cellulare, frugando all’interno delle tasche dei suoi pantaloni.

A seguito del rifiuto e della resistenza possa in essere dall’uomo, i giovani dopo averlo scaraventato a terra lo avevano colpito con calci, pugni e con il sellino di una bicicletta, riuscendo a sottrargli il cellulare, le chiavi di casa e dell’automobile, per poi darsi alla fuga.

La vittima, di 41 anni, trasportata presso il Policlinico di Modena, aveva riportato un trauma cranio facciale poli contusivo da percosse e la frattura del massiccio facciale con prognosi di 10 giorni.

Le indagini svolte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena, grazie anche all’analisi delle immagini della videosorveglianza cittadina, avevano inizialmente consentito di individuare due componenti del gruppo, già arrestati il 25 dicembre scorso in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena.

L’ulteriore prosieguo dell’attività di indagine ha permesso di risalire all’identità di dell’indagato di 18 anni destinatario della misura cautelare in carcere, che è stato rintracciato il 20 febbraio scorso presso la propria abitazione ed associato alla locale Casa Circondariale.