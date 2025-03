Da lunedì 10 marzo verranno effettuati lavori di adeguamento dell’impianto semaforico tra via Nirano, via Motta e via Ghiarella a Spezzano di Fiorano Modenese. Fino al 29 marzo è previsto il restringimento della carreggiata stradale, con istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri o da semafori mobili in via Nirano, in via Motta e in via Ghiarella. E’ introdotto inoltre il divieto di sosta con rimozione forzata nell’area interessata ai lavori.

Durante l’intervento l’attuale impianto semaforico verrà spento e sostituito da impianti semaforici da cantiere. Si tratta di una modifica attesa. “Ci eravamo impegnati in consiglio comunale e finalmente siamo riusciti a intervenire per la sicurezza del cittadini”, sottolinea il sindaco, Marco Biagini.