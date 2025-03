Nella giornata di ieri, mercoledì 5 marzo, si è tenuta presso la sede dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna a Bologna, un’udienza conoscitiva promossa dalla Commissione bilancio, presieduta da Francesca Arletti (FdI) sulla Legge di Bilancio 2024-2026 presentata nei giorni scorsi dalla Giunta Regionale.

L’occasione era quella di consentire ai rappresentanti delle associazioni di categoria, dei sindacati e degli enti locali di esprimere le loro valutazioni su quanto proposto ed offrire spunti di analisi, approfondimento, e possibili modifiche e miglioramenti.

In rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Casalgrande era presente il Vicesindaco ed Assessore con delega al Bilancio, Valeria Amarossi.

“La Regione ha presentato un bilancio di previsione caratterizzato da una manovra pesante che aggrava ulteriormente famiglie e imprese – Ha dichiarato l’Assessore Amarossi al termine dell’incontro -. Non nego di essere seriamente preoccupata e perplessa per gli effetti che questa manovra avrà in un prossimo futuro soprattutto in considerazione del fatto che non è stata prevista alcuna razionalizzazione delle spese ad eccezione di quelle dovute per legge”.

“Gli aumenti avranno a oggetto, tra gli altri, quei servizi, come sanità e mobilità pubblica, che dovrebbero coadiuvare il benessere delle persone – aggiunge -. Con sincero rammarico condivido la preoccupazione espressa dalle diverse associazioni ed enti che sono intervenuti sottolineando la mancanza di monitoraggio della spesa pubblica ma soprattutto l’assenza di una strategia complessiva che possa garantire stabilità a cittadini e imprese”.

“Parteciperò alle prossime discussioni per monitorare e approfondire, per quanto possibile, le decisioni che la giunta regionale deciderà di assumere e che non potranno non incidere sui cittadini e sulle imprese del nostro Comune”, conclude il Vicesindaco Amarossi.