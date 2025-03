A Molinella prende il via un adeguamento dei servizi ambientali con l’obiettivo di rafforzare le buone abitudini sulla separazione dei rifiuti, contribuire alla loro riduzione e dare nuovo impulso alla raccolta differenziata consentendo di recuperare sempre maggiori quantità di materiali. I nuovi servizi sono pensati anche per accompagnare il territorio nel percorso verso il superamento degli obiettivi indicati da Regione e Unione Europea sulla raccolta differenziata.

Le novità sono previste dalla gara per la gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Bologna che Hera si è aggiudicata in un raggruppamento temporaneo di imprese insieme alla società cooperativa Brodolini e il Consorzio Ecobi, tramite gara ad evidenza pubblica indetta da Atersir (Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti).

Complessivamente sono interessate oltre 8.100 utenze.

Cosa cambia

A partire dal 5 maggio a Molinella verranno progressivamente sostituiti tutti i contenitori per la raccolta dei rifiuti; i contenitori per la raccolta del rifiuto indifferenziato saranno dotati di un sistema informatizzato per il riconoscimento dell’utente. Dal 16 giugno i cassonetti dell’indifferenziato si apriranno solo con la Carta Smeraldo, la tessera Hera per i servizi ambientali. Gli altri contenitori resteranno ad apertura libera.

In caso di smarrimento della nuova tessera, è possibile richiedere un duplicato gratuito allo Sportello Hera di Corso Mazzini, 182.

Tra le novità, cambia anche il conferimento delle lattine che andranno inserite nel contenitore della raccolta della plastica e non più nel contenitore del vetro; gli sfalci e le potature dovranno essere conferiti in un cassonetto dedicato, separato dal contenitore dell’organico.

Come funziona il ritiro del kit per la nuova differenziata

Il kit per la nuova raccolta differenziata è composto da: Carta Smeraldo, la tessera Hera per i servizi ambientali, che servirà ad aprire i cassonetti dell’indifferenziato e a identificarsi alle Stazioni ecologiche; pattumella sottolavello insieme ai sacchi compostabili per l’organico; guida alla raccolta differenziata; volantino sulla raccolta amianto.

I titolari della tassa rifiuti, o i loro delegati, potranno ritirare il kit gratuitamente. Il modulo della delega arriverà in tutte le buchette della posta in questi giorni, insieme a una lettera che spiega le novità.

Le nuove dotazioni si ritireranno presso i Punti Smeraldo, i punti di distribuzione di Hera, aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30 in questi luoghi e date:

Molinella : Auditorium Comunale (Corso Giuseppe Mazzini 90), giovedì 3-10-17-24 aprile e 15-22 maggio; sabato 5-12 aprile e 3-10-24 maggio.

: Auditorium Comunale (Corso Giuseppe Mazzini 90), giovedì 3-10-17-24 aprile e 15-22 maggio; sabato 5-12 aprile e 3-10-24 maggio. Selva Malvezzi : ex Scuole (via Selva 61-63), lunedì 31 marzo, 7-14-28 aprile, 5 maggio.

: ex Scuole (via Selva 61-63), lunedì 31 marzo, 7-14-28 aprile, 5 maggio. Marmorta : Centro sociale “La Giura” (via Fiume Vecchio 139-141), martedì 1-8-15-22-29 aprile e 6 maggio.

: Centro sociale “La Giura” (via Fiume Vecchio 139-141), martedì 1-8-15-22-29 aprile e 6 maggio. San Pietro Capofiume : località Alberino (via Canale della Botte 79), mercoledì 2-9-16-30 aprile e 7 maggio.

: località Alberino (via Canale della Botte 79), mercoledì 2-9-16-30 aprile e 7 maggio. San Martino in Argine: Circolo “Amici del Tarocchino” (via Provinciale superiore 195), venerdì 4-11-18 aprile e 2-9 maggio.

A partire dal 12 maggio si potrà ritirare il kit allo Sportello Hera di Molinella (Corso Giuseppe Mazzini 182) il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30.

La campagna di informazione: incontri pubblici e punti informativi

Sarà capillare la campagna informativa che mira a raggiungere tutti i cittadini per accompagnarli negli adeguamenti del servizio con diverse iniziative previste: oltre alla lettera recapitata a tutte le utenze, è in programma una serie di appuntamenti pubblici dove verranno illustrate tutte le novità. Gli incontri si terranno:

17 marzo a Marmorta , al Centro sociale “La Giura” (via Fiume Vecchio 139-141) dalle 20 alle 22;

a , al Centro sociale “La Giura” (via Fiume Vecchio 139-141) dalle 20 alle 22; 18 marzo a San Pietro Capofiume , località Alberino (scuole – via Ferrari 185-187) dalle 20 alle 22;

a , località Alberino (scuole – via Ferrari 185-187) dalle 20 alle 22; 20 marzo a Selva Malvezzi , Sala parrocchiale (via Selva 47) dalle 20 alle 22;

a , Sala parrocchiale (via Selva 47) dalle 20 alle 22; 25 marzo a San Martino in Argine , Sala polivalente (via Sant’Elena 16) dalle 20 alle 22;

a , Sala polivalente (via Sant’Elena 16) dalle 20 alle 22; 26 marzo a Molinella, Auditorium Comunale (Corso Giuseppe Mazzini 90), dalle 17.30 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 22.30.

Saranno poi a disposizione di tutti i cittadini anche gli infopoint allestiti da Hera il 20 e il 27 marzo dalle 8.30 alle 12.30 al mercato settimanale in Piazza Anselmo Martoni, 16 (fronte biblioteca).

Per usare al meglio i servizi è sempre possibile consultare il sito www.ilrifiutologo.it, utilizzare l’app gratuita di Hera il Rifiutologo o chiamare i numeri gratuiti: per le famiglie 800 999 500 e per le utenze non domestiche 800 999 700 del Servizio Clienti del Gruppo Hera (attivi entrambi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18).