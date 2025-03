L’Azienda Speciale Farmacie Comunali Scandiano (FCS) ha avviato una selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di un farmacista collaboratore (1° livello CCNL ASSOFARM). L’assunzione si rende necessaria per sostenere il crescente successo dell’azienda, costituita ufficialmente nel settembre 2024, che gestisce le tre farmacie comunali situate a Scandiano, Ventoso e Pratissolo.

L’avviso di selezione completo, con i requisiti richiesti e le modalità di candidatura, è consultabile sul sito ufficiale delle Farmacie Comunali Scandiano alla pagina:

https://www.fcs.re.it/amministrazione-trasparente/#sezione-importante

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate secondo le indicazioni fornite nell’avviso pubblicato. L’Azienda Speciale Farmacie Comunali Scandiano, in collaborazione con il Comune di Scandiano, continua a investire in risorse umane altamente qualificate per garantire un servizio di qualità e professionalità ai cittadini.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare le Farmacie Comunali Scandiano attraverso i canali ufficiali.