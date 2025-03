Sabato 15 e domenica 16 marzo al Teatro Comunale di Carpi, al Teatro del Popolo di Concordia e al Teatro Troisi di Nonantola continua la programmazione del teatro per famiglie promossa da Sciroppo di Teatro®, il progetto di ATER Fondazione che mette in rete gli Assessorati alla Cultura, alla Sanità e al Welfare della Regione Emilia-Romagna per promuovere il teatro per famiglie come strumento di welfare culturale e coesione sociale.

Sabato 15 marzo alle ore 17:00 al Teatro Comunale di Carpi la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani presenta “Il giro del mondo in ottanta giorni”, una favola moderna che porta Phileas Fogg e Passepartout in un avventuroso viaggio intorno alla terra, utilizzando mezzi di trasporto antichi e moderni. Uno spettacolo teatrale coinvolgente, adatto a bambini dai 5 anni in su, che mixa abilmente azione, avventura e teatro d’attore.

Info e prenotazioni: incarpi@comune.carpi.mo.it – Tel 059.649255 – Biglietti: Intero 10€ – Bambino 5€ – con libretto Sciroppo di Teatro® 3€

Domenica 16 marzo al Teatro del Popolo di Concordia ( alle ore 16:00) e al Teatro Troisi di Nonantola ( alle ore 17:00) sono in programma gli ultimi eventi dell’edizione 2025. A Concordia la compagnia Teatro delle Apparizioni presenta lo spettacolo “Il tenace soldatino di piombo – un film da palcoscenico”. La celebre fiaba del soldatino di piombo e della ballerina viene reinterpretata in un gioco in cui gli oggetti prenderanno vita parlando, combattendo, danzando, protagonisti di un film teatrale proiettato su un grande schermo in diretta. Adatto dai 5 anni in su.

Info e prenotazioni: teatrodelpopolo@ater.emr.it, T. 338 2219383 – Biglietti: Intero 7€ – Bambino 5€ – con libretto Sciroppo di Teatro® 3€

Mentre, a Nonantola, la Compagnia Il Baule Volante presenta “Il sogno di tartaruga. Una fiaba africana”. Un classico del teatro ragazzi, i protagonisti sono gli animali della savana rappresentati da pupazzi animati a vista. Le musiche sono eseguite dal vivo su ritmi e strumenti africani con tutta la loro carica di energia, capace di coinvolgere gli spettatori di tutte le età.

Info e prenotazioni: teatrotroisinonantola@ater.emr.it – T 059 896535 – WhatsApp 333 2401798 – Biglietti: Intero 7€ – Bambino 5€ – con libretto Sciroppo di Teatro® 3€