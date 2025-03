ArcheoVea Impresa Culturale, in collaborazione con l’Associazione Guide Ambientali Altri Passi, organizza per domenica 16 marzo 2025 un mini-trekking alla scoperta della Pietra di Bismantova con laboratorio didattico di tessitura outdoor. L’iniziativa si inserisce nel progetto ArcheoTrekking Pietra di Bismantova, ideato per valorizzare il sito archeologico di Campo Pianelli e far conoscere la storia della Pietra attraverso esperienze immersive e divertenti per tutta la famiglia e sostenuto dal Comune di Castelnovo Monti. “Trama e Ordito” è un’occasione per le famiglie che desiderano vivere una mattinata all’insegna della natura e della creatività.

Durante una semplice passeggiata i bambini avranno l’opportunità di raccogliere, nel massimo rispetto dell’ambiente, elementi naturali che stimolano la loro fantasia. Saranno utilizzati poi dei telai da tavolo, facili ma efficaci, che permettono di creare tessuti sorprendenti divertendosi con l’incrocio di fili ed elementi naturali. Un’esperienza divertente e creativa per bambini e famiglie!

L’appuntamento è fissato per le 10 al centro Laudato si’, Pietra di Bismantova a Castelnovo Monti. L’attività avrà un costo di 12 euro a bambino/a, mentre per gli adulti accompagnatori la quota di partecipazione sarà di 3 euro. La passeggiata si svolgerà nell’incantevole area dell’Orto dei Frati, ai piedi della Pietra di Bismantova, un luogo ricco di storia e fascino. Qui, le guide accompagneranno i partecipanti in un vero e proprio viaggio nel tempo, raccontando in modo coinvolgente l’evoluzione della Pietra e il valore archeologico del sito dell’Età del Bronzo del vicino Campo Pianelli. Grazie a giochi e attività interattive, grandi e piccoli potranno scoprire come vivevano gli antichi abitanti di questo territorio. Ma l’avventura non finisce con la passeggiata. Al termine del trekking, bambini e bambine parteciperanno al laboratorio creativo. Un’esperienza unica per immergersi nella natura divertendosi. In caso di maltempo l’evento si svolgerà al chiuso, presso il Centro Laudato Sì, con un programma adattato per garantire comunque un’esperienza speciale. Per affrontare al meglio la giornata, si consiglia di indossare vestiti caldi, comodi e che si possano sporcare, oltre a scarponcini o stivaletti adatti al terreno. Non dimenticate cappello, un plaid e una merenda, acqua o una bevanda calda e un cambio di emergenza (da lasciare in auto). È possibile prenotare all’indirizzo mail archeotrekking@archeovea.it o via WhatsApp al 3389925490. I posti sono limitati, quindi è consigliabile prenotare in anticipo per assicurarsi la partecipazione.