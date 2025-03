Da diverse settimane la Polizia di Stato ha effettuato numerosi servizi quotidiani di controllo del territorio e un’intensa attività investigativa nel quartiere Bolognina. Il rafforzamento di tali controlli, disposto come noto a partire da lunedì 24 febbraio, nasce col fine di contrastare i fenomeni di criminalità e degrado sociale ed ha condotto a numerosi arresti, denunce e sanzioni amministrative derivanti da controlli a persone e attività commerciali.

Come noto, la prima settimana ha portato a scovare una banda di nigeriani dedita allo spaccio in zona Bolognina, a condurre in carcere 7 soggetti, a denunciarne altri 4, oltre che all’identificazione di 170 persone e al sequestro di circa 35 chili di hashish e 2 kili di cocaina.

Nelle successive due settimane, complessivamente sono stati controllati e identificati 655 soggetti e denunciati 11, nello specifico:

– lo scorso 3 marzo è stato denunciato in stato di libertà un cittadino albanese classe 2003 per il reato di ricettazione e possesso di armi e oggetti atti ad offendere. Quest’ultimo, con diversi precedenti penali e di polizia per i reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato trovato dagli Agenti in possesso di un martelletto frangi vetro e di beni non di sua proprietà mentre si aggirava nei pressi via di Vincenzo.

-Nel pomeriggio del 4 marzo, in Via Tiarini è stato fermato un cittadino eritreo classe 2006, trovato in possesso di 96 grammi di hashish, di due coltelli utilizzati per il confezionamento della sostanza stupefacente ed una somma di denaro pari a 760 euro. Lo stesso è stato, dunque, denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale, in quanto al momento del controllo ha tentato più volte di scappare colpendo i poliziotti.

– I giorni 5 e 11 marzo sono stati individuati cinque soggetti irregolari sul territorio nazionale, un senegalese classe 1978, tre marocchini classi 1997,1998 e 2001, e un tunisino classe 1988, tutti con diversi precedenti penali. Questi sono stati denunciati e lasciati all’Ufficio Immigrazione che ne sta curando le pratiche per l’espulsione.

-Il giorno 12 marzo, in Piazza Lucio Dalla, un uomo bulgaro dopo essere stato sottoposto a controllo è risultato destinatario della misura del divieto di dimora nel Comune di Bologna e di quella del foglio di Via Obbligatorio emesso dal Questore di Bologna nell’agosto del 2023. Per tale motivo l’uomo è stato denunciato e allontanato.

-Nella giornata del 13 marzo, sono stati denunciati tre soggetti per spaccio di sostanza stupefacente a seguito di controllo in Via Matteotti. Si tratta di tre cittadini tunisini, uno classe 1992 che è stato trovato in possesso di 10 gr di hashish e 3 di marijuana; uno classe 1986, irregolare sul territorio nazionale, inottemperante inoltre all’ordinanza del Prefetto, che aveva con sé 15 gr di hashish; l’ultimo classe 1992 ed irregolare sul territorio nazionale, è stato trovato in possesso di circa 8 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish.

Non si ferma dunque l’attività della Polizia di Stato per garantire sicurezza e controlli nelle aree del territorio più critiche.