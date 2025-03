I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di San Giovanni in Persiceto hanno arrestato un 19enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito durante i controlli stradali dei Carabinieri, per prevenire il fenomeno delle “Stragi del sabato sera”, così definito per descrivere gli incidenti notturni del fine settimana a carico dei giovani.

Alle ore 01:00 circa di domenica 9 marzo 2025, l’attenzione dei Carabinieri è stata richiamata dall’andatura sospetta di un’automobile che stava transitando sulla Circonvallazione Italia. Preoccupati per i quattro ragazzi a bordo del veicolo, tutti maggiorenni, i Carabinieri li hanno controllati e scoperto che il conducente era in possesso di un barattolino contenente 5,5 grammi di una sostanza stupefacente del tipo hashish, mentre uno dei tre passeggeri, 19enne italiano, gravato da precedenti di polizia in materia di droga, deteneva un migliaio di euro in contanti. Ulteriori approfondimenti svolti dai Carabinieri a casa del 19enne, hanno consentito di trovare circa un centinaio di grammi di una sostanza stupefacente del tipo hashish.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il presunto responsabile arrestato dai Carabinieri, è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa di essere tradotto nelle aule giudiziarie del Tribunale di Bologna per essere processato con giudizio direttissimo.