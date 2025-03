Domani, giovedì 20 marzo alle ore 21.00, presso la Sala dell’Antico Portico a Palazzo Ducale, Federico Tosi e Matteo Galaverni parleranno de “La Specola Vaticana e le lune ghiacciate”, un Incontro sull’astronomia, fra tradizione scientifica e nuove frontiere dell’esplorazione planetaria, nell’ambito della rassegna “I Giovedì della Maldotti”.

Ci sono tanti modi per guardare al cielo e tante curiosità dietro le ricerche sui corpi celesti che orbitano nell’universo.

Federico Tosi, guastallese di nascita, è ricercatore presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) di Roma e docente presso l’Università Roma Tre. È stato coinvolto nei team scientifici di diversi strumenti trasportati a bordo di missioni spaziali planetarie della NASA e dell’ESA, come Cassini-Huygens, Rosetta, Dawn, Juno, BepiColombo e JUICE. È il coordinatore nazionale di due progetti di ricerca finanziati dall’INAF.

Matteo Galaverni, astrofisico reggiano, è ricercatore presso l’Osservatorio Astronomico Vaticano (Specola Vaticana). Ha studiato Fisica all’Università di Bologna. Nel 2009 ha terminato gli studi di dottorato in Fisica delle Astroparticelle presso l’Università di Ferrara e l’Université Paris VII. È entrato nel seminario locale di Reggio Emilia e ha iniziato gli studi in Filosofia e Teologia. Nel 2015 è stato ordinato sacerdote cattolico romano e ha discusso una tesi su “Pluralità dei mondi: uno studio storico delle interazioni tra Teologia e Cosmologia”. Ha anche un interesse per lo studio della relazione tra fede, filosofia e scienza.

Info: Fondazione Abate Marco Antonio Maldotti – tel. 0522-826294 – www.bibliotecamaldotti.it