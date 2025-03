Nel corso della mattinata del 18 marzo, un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena, intenta in un servizio di controllo delle zone del territorio più esposte a fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti, all’interno del parco Giardini Ducale si è imbattuta in un uomo 30enne, di origini marocchine il quale, alla vista dell’auto dell’Arma, con indifferenza ha tentato di allontanarsi.

Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di circa 70 grammi. La perquisizione estesa anche nel suo domicilio, sito in questo centro, ha permesso di rinvenire un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, il tutto posto in sequestro. L’interessato è stato così tratto in arresto per la commissione del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata odierna il Giudice del Tribunale di Modena, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura del divieto di dimora nel Comune in Modena.