Scandiano torna a raccontarsi attraverso le sue strade, le sue pietre e le storie di chi l’ha abitata. Parte sabato 22 marzo un nuovo ciclo di visite guidate gratuite promosso dal Comune di Scandiano e curato da Archeosistemi, con l’obiettivo di accompagnare cittadini e visitatori in un viaggio affascinante tra scienza, arte, architettura e vicende civili che hanno segnato la storia del territorio.

Quattro appuntamenti, tutti con partenza alle ore 16 da piazza Boiardo, che si svolgeranno tra marzo e giugno e che toccheranno epoche e personaggi diversi, offrendo uno sguardo nuovo — o magari solo più attento — su una città che ha molto da raccontare.

Si comincia sabato 22 marzo con “Alla scoperta di Scandiano: gli scienziati”, un itinerario che porterà i partecipanti a conoscere le figure di Laura Bassi, Bonaventura Corti, Cesare Magati, Lazzaro Spallanzani e Antonio Vallisneri: donne e uomini che, partendo da Scandiano, hanno inciso in modo profondo nella storia della medicina, della biologia e della filosofia naturale.

Domenica 6 aprile sarà invece la volta del Medioevo, con una visita dedicata alle origini della città e al suo primo sviluppo in epoca medievale, mentre sabato 3 maggio si entrerà nel cuore del Rinascimento con “Alla corte dei Boiardo”, per scoprire le grandi trasformazioni urbane e culturali che portarono Scandiano a essere un centro vivace e prestigioso.

Il ciclo si concluderà sabato 7 giugno con un percorso tra “Fatti e personaggi nel XIX secolo”, dal periodo napoleonico all’arrivo della ferrovia, che segnò un passaggio importante verso la modernità.

Le visite sono gratuite e non richiedono prenotazione. Per partecipare, basta presentarsi nel giorno indicato in piazza Boiardo, punto di ritrovo per ogni percorso. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Cultura del Comune di Scandiano allo 0522 764258 o scrivere a cultura@comune.scandiano.re.it.

Un’occasione per riscoprire, passo dopo passo, le tracce vive del passato e il senso profondo dell’identità scandianese.