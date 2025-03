Con la pubblicazione, sul sito, dell’avviso per partecipare alla co-progettazione estiva, il Comune di Castelfranco Emilia si prepara a dare vita a un cartellone di eventi estivi che animerà il territorio dal 24 maggio al 7 settembre 2025, con iniziative che spazieranno tra musica, teatro, cinema, conferenze e spettacoli di arte varia. L’obiettivo è offrire una programmazione inclusiva e diversificata, capace di intercettare un pubblico eterogeneo e valorizzare il tessuto associativo locale.

Attraverso un tavolo di co-progettazione, il Comune collaborerà con le associazioni e le parrocchie del territorio per definire congiuntamente il programma degli eventi, che si svolgeranno sia nel capoluogo sia nelle frazioni, in spazi pubblici o privati ritenuti idonei. Alle associazioni partecipanti sarà garantito un contributo economico per l’organizzazione delle iniziative, oltre ad una parte di supporto logistico.

Le attività saranno suddivise in diversi poli culturali tra piazza Garibaldi e centro storico, con spettacoli musicali, teatrali, mercati tematici, incontri culturali e attività ludico-didattiche per famiglie, il parco Ca’ Ranuzza, con eventi rivolti a un pubblico giovanile, e le frazioni, che ospiteranno proiezioni cinematografiche, concerti, spettacoli di intrattenimento e feste di comunità. Possono partecipare le associazioni del territorio; l’avviso rimane aperto fino al 27 marzo.

«Vogliamo un’estate all’insegna della partecipazione e della cultura diffusa – sottolinea l’assessore alla Cultura della Città di Castelfranco Emilia, Silvia Cantoni –. Il modello della co-progettazione, come ampiamente testimoniato dal successo degli scorsi anni, ci permette di costruire un cartellone condiviso, che valorizzi le associazioni del territorio e porti eventi anche in luoghi che altrimenti rischierebbero di essere meno coinvolti. Il nostro obiettivo è ampliare le opportunità di aggregazione e creare una programmazione che rispecchi la vitalità culturale di Castelfranco Emilia».