Il 24 marzo, Giornata Nazionale per la Promozione della Lettura, prende avvio “Modena legge 2025-Festa della lettura per la diversità, l’uguaglianza e una cultura internazionale nelle scuole nelle scuole di Modena”. Arriva alla terza edizione il progetto che coinvolge scuole e servizi educativi della città e rende bambini, studenti, famiglie e comunità scolastica protagonisti di una festa diffusa, dedicata ai libri, alla socialità e alla conoscenza.

Modena celebra così la Giornata nazionale per la promozione della lettura istituita nel 2009 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per sensibilizzare i cittadini e, in particolare, le nuove generazioni, sull’importanza e la bellezza della lettura. Nonostante l’aumento della lettura tra i giovani, infatti, in Italia si legge poco: i dati Eurostat mettono il nostro Paese al terz’ultimo posto in Unione europea per numero di lettori (in leggero calo anche nel 2024).

“La lettura è la chiave per immaginare un futuro più ricco e consapevole – afferma l’assessora a Politiche educative e Rapporto con l’Università Federica Venturelli – Con “Modena legge 2025”, i libri diventano ponti che uniscono culture, stimolano la creatività e formano cittadini curiosi e aperti al mondo. Ogni pagina letta è un passo verso una società più inclusiva, dove la diversità è un valore e l’immaginazione è il motore del cambiamento”.

“Modena legge” è una proposta del Coordinamento Genitori Cgd Modena che si svolge con il supporto dell’assessorato alle Politiche educative del Comune di Modena e il coinvolgimento attivo del Servizio Biblioteche. Diverse le associazioni del territorio modenese, che si occupano di scuola e di libri, partners dell’iniziativa: Città e Scuola, Movimento di Cooperazione Educativa, Il Segnalibro, Centro Documentazione Donna, Officina Progetto Windsor Park e Laboratorio Sacca/Crocetta-Charitas Diocesana.

Cuore della manifestazione sono i cerchi di lettura ad alta voce per gruppi di età omogenee realizzati, insieme, da genitori volontari e insegnanti nelle scuole della città, dai nidi alle secondarie di primo grado, che si svolgeranno dal 24 al 31 marzo.

Secondo l’intenzione dei promotori e di tutti i soggetti “Modena Legge” vuole accendere la passione per la lettura: laboratori creativi, incontri e letture animate e tante altre attività faranno scoprire ai bambini e ragazzi il fascino del mondo letterario, alimentando l’immaginazione e il desiderio di esplorare nuove storie. Ma è anche un’occasione per tessere legami: la scuola diventa un luogo di incontro e di scambio, dove alunni, docenti e famiglie si uniscono nel condividere la passione per la lettura e la cultura. Nasce così un senso di appartenenza alla comunità, di condivisione che arricchisce tutti.

Inoltre, Modena Legge è un’occasione per celebrare le diversità valorizzando le differenti culture e tradizioni che compongono il tessuto sociale della città. Attraverso la lettura di storie provenienti da tutto il mondo, gli studenti imparano ad apprezzare la ricchezza della diversità e a costruire ponti di dialogo e di inclusione.

Incoraggiando il confronto e la collaborazione tra persone di culture diverse, Modena Legge intende contribuire a creare una società più aperta, tollerante e rispettosa, dove la multiculturalità diventa una forza propulsiva per il futuro.

“Modena Legge – spiegano gli organizzatori – non è solo un evento, è un viaggio alla scoperta di sé stessi e del mondo, un’esperienza che arricchisce la mente e il cuore, lasciando un segno indelebile in tutti coloro che vi prendono parte. Come ha scritto Roald Dahl: Se vuoi andare da qualche parte nella vita, devi leggere molti libri”.

INIZIATIVE IN 60 PLESSI: DAI NIDI ALLE MEDIE

Si inizia il 24 alle Ferraris con giovani lettori multilingue; presente l’assessora Venturelli. Evento conclusivo il 6 aprile a Windsor Park con l’assessore Bortolamasi

L’apertura ufficiale di “Modena Legge 2025 – Festa della lettura per la diversità, l’uguaglianza e una cultura internazionale nelle scuole nelle scuole di Modena” sarà il Convegno di Giovani Lettori in Lingua in programma lunedì 24 marzo alle ore 18 alla scuola secondaria di primo grado Ferraris. Protagonisti dell’evento saranno gli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Modena, che leggeranno brani letterari in inglese, spagnolo, francese o tedesco.

L’assessora a Politiche educative e Rapporto con l’Università Federica Venturelli aprirà l’evento a cui saranno presenti anche la Console Ascritta del Consolato Generale del Messico a Milano, Georgina Marina e il dirigente scolastico dell’IC4 Pasquale Negro.

Le letture proseguiranno nei giorni successivi, dal 24 al 31 marzo, con modalità e tempi stabiliti autonomamente nelle diverse realtà. All’iniziativa aderiscono circa 60 plessi scolastici di ogni grado, dai nidi d’infanzia alle scuole secondarie di primo grado e alcuni centri dove si svolgono attività di doposcuola con i bambini. Attività e incontri si svolgeranno anche in altri sede come il Centro per le famiglie, la Biblioteca Delfini e il Punto di lettura di Cognento; mentre nel mese di febbraio si sono svolti alcuni incontri formativi su modalità e tecniche di lettura ad alta voce e sul ruolo della lettura nella crescita dei bambini.

L’assessore Andrea Bortolamasi parteciperà all’evento conclusivo in programma il 6 aprile alle ore 16.30 presso Officina Progetto Windsor Park, quando i lettori saranno i bambini della scuola primaria che frequentano il doposcuola affiancati da un piccolo coro costituito dai ragazzini della secondaria di primo grado.

Il calendario completo delle proposte è consultabile on line (www.coordinamentogenitorimodena.org) anche sul sito del Multi centro educativo Memo (www.comune.modena.it/memo/news-1/modena-legge-2025), mentre tutti gli aggiornamenti vengono pubblicati sui canali social del Coordinamento: www.facebook.com/coordinamentogenitorimodena

www.instagram.com/coordinamentogenitorimodena/