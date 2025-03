Un ragazzo sedicenne residente in provincia, è stato segnalato lo scorso 17 marzo dai Carabinieri alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna dopo che i militari, “scandagliando” i profili aperti su social media – “web patrolling”, attività di carattere preventivo e di analisi dei fenomeni sociali – avevano notato come lo stesso avesse recentemente “postato” alcuni frammenti di video e delle fotografie in cui palesava il possesso di una pistola e di un coltello di notevoli dimensioni.

Il fatto ha destato subito l’attenzione dei Carabinieri che, a seguito di immediati accertamenti, hanno identificato il giovane procedendo ad una celere perquisizione nella sua abitazione alla ricerca dell’arma da fuoco e del coltello. A rendere maggiormente preoccupante il fatto era che l’arma, nel video, veniva utilizzata esplodendo alcuni colpi.

Gli esiti investigativi sono stati comunicati all’Autorità Giudiziaria Minorile.