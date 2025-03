In questi giorni gli operai del Comune di Albinea sono stati all’opera in piazza per sostituire le sedute delle panchine che erano ormai rovinate dal tempo.

In totale le panchine sostituite sono state 42 così suddivise: 13 in centro, 6 al parco di via Moro, 10 al parco di via Papa Giovanni, 11 al parchetto di Borzano e 2 nell’area verde di via di Vittorio. E nei prossimi giorni altre saranno rinnovate.

“Sappiamo quanto sia importante curare l’esistente ed è per questo che abbiamo deciso di ristrutturare un numero così alto di panchine rovinate. – spiega il vicesindaco e assessore elle Manutenzioni Daniele Menozzi – L’abbiamo fatto utilizzando un materiale riciclato e molto resistente”.

Il materiale dei nuovi schienali e delle nuove sedute è plastica riciclata hanit: un materiale sicuro, resistente all’acqua, atossico, e rispettoso dell’ambiente in termini di vita media (almeno 10 – 15 anni) e assenza di manutenzione. Non solo, accanto alla durabilità nel tempo e alla assenza di schegge ci sono anche l’assenza di conducibilità, l’alta resistenza alla pressione, l’impermeabilità e idrorepellenza, la resistenza a oli, alcali e acidi e la resistenza a microrganismi, funghi e muffe.