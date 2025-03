L’appuntamento imperdibile della primavera casinese è fissato per domenica 30 marzo. Torna con l’ottava edizione la Festa del Cicciolo, che in pochi anni è divenuto un evento di forte richiamo per tutto l’Appennino e oltre, unendo la passione per il buon cibo con il piacere di stare insieme. Il cuore della festa sarà Piazza IV Novembre, di fronte al Municipio, ma tutto il paese sarà interessato.

Spiega il consigliere comunale Antonio Falbo che ha seguito l’organizzazione dell’evento: “Come sempre protagonista della giornata sarà la competizione tra i migliori Norcini, ben 40, che accenderanno i loro paioli e saranno pronti a sfidarsi per conquistare il titolo di campione con il miglior cicciolo. Un’occasione imperdibile per passeggiare tra le vie del paese, animate da un vivace mercato agroalimentare e dal mercato straordinario, organizzato da Com.Re, con espositori di qualità. Sono previste anche degustazioni di prodotti tipici, momenti di divertimento per tutte le età e giochi per i più piccoli, per una giornata all’insegna della convivialità e della tradizione. Ci sarà anche una ricca proposta enogastronomica ad hoc, con specialità quali polenta, casagai, panini con il cotechino e altre eccellenze del territorio. Ringrazio per la collaborazione fondamentale la Proloco di Cortogno”.

Un appuntamento da non perdere, per riscoprire sapori autentici e vivere una giornata all’insegna della cultura gastronomica dell’Appennino Reggiano.

Alla fine dell’evento, a decretare il vincitore tra i norcini, saranno gli esperti dell’Accademia del cicciolo. I ciccioli sono un prodotto alimentare ottenuto dalla lavorazione del grasso del maiale nella preparazione dello strutto: per prepararli il grasso viene tagliato in piccole parti e viene messo a cuocere a fuoco lento così da fondere e consentire l’evaporazione dell’acqua contenuta. Quando i pezzi di grasso hanno acquistato un colore giallastro – dorato vengono torchiati e infine insaporiti con l’aggiunta di aromi, secondo le ricette “segrete” di ogni norcino.