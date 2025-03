Non poteva mancare la danza nella stagione del Cinema Teatro Boiardo di Scandiano, a cura di ATER Fondazione: giovedì 3 aprile in cartellone c’è Age di CollettivO CineticO. A dodici anni dal debutto, la compagnia riporta in scena lo spettacolo con un nuovo cast di adolescenti per sondare i cambiamenti culturali.

Presentato per la prima volta nel 2012, il progetto Age ha lasciato un segno indelebile nella storia di CollettivO CineticO e nella vita dei ragazzi e delle ragazze che vi hanno partecipato.

Ragazzi tra i 15 e i 19 anni si rivelano sul palcoscenico. Si raccontano, si definiscono, si cercano affrontando quella materia iridescente che è la realtà con le sue regole e la sua casualità. Ogni sera i ragazzi entrano in scena senza sapere cosa accadrà, provano a mettersi a fuoco, a costruire un racconto di sé stessi rispondendo a domande predefinite, ma estratte attraverso le regole di un gioco aleatorio, meccanico ma ferocemente umano. Chi sono? Il nostro riflesso? Lo spirito dei tempi che stiamo vivendo? O l’immagine del nostro futuro?

Dopo oltre un decennio dal suo primo debutto Age torna in scena con un nuovo cast per comporre, ancora una volta, il ritratto di un piccolo campione di umanità come cartina tornasole del presente, con le sue vertigini e le sue incrinature, le sue contraddizioni e la sua bruciante poesia. Se gli adolescenti di ieri sono oggi insegnanti, architetti, disoccupati, premi Ubu, artisti, avvocati, sposati, emigrati chi sono i teen-ager di oggi? E cosa è cambiato in questi tumultuosi 10 anni di storia? Cosa in chi si racconta? Cosa in chi, come un etnologo, è chiamato ancora a guardare?

Prenotazioni via e-mail all’indirizzo mail info@cinemateatroboiardo.com e telefoniche al numero 0522 854355.