Il Sassuolo ha dominato il derby emiliano contro la Reggiana con una prestazione di alto livello, imponendosi per 5-1 al Mapei Stadium. Al termine del match (preceduto da un paio di settimane di polemiche) l’allenatore neroverde Fabio Grosso ha espresso grande soddisfazione per la prova dei suoi, sottolineando la reazione della squadra dopo un avvio incerto.

“È stata una grande partita, complimenti a tutti i ragazzi: a chi ha giocato, a chi è entrato e anche a chi, purtroppo, non ha avuto spazio oggi, ma so benissimo che ha le qualità per dare il proprio contributo in futuro”.

Mister Grosso ha evidenziato come, nonostante un inizio un po’ superficiale e lezioso, il Sassuolo abbia saputo cambiare marcia, mostrando tutto il proprio potenziale offensivo.

“Abbiamo avuto una grande reazione. Nella prima frazione abbiamo espresso tanta qualità nel gioco, con diversi ragazzi offensivi che hanno messo in mostra tutte le loro doti. Uscire dal campo con una vittoria del genere, in un derby, è motivo di grande soddisfazione e ci avvicina sempre di più al nostro obiettivo”.

Anche nella ripresa, il Sassuolo ha gestito il match con maturità, senza concedere occasioni pericolose agli avversari e colpendo nei momenti giusti.

“È stata una partita piena: siamo stati bravi a controllare i ritmi e a colpire quando serviva. Non era facile, come non lo è mai, ma questi ragazzi stanno facendo qualcosa di strepitoso. Ora ricarichiamo le batterie e continuiamo a lavorare con la consapevolezza che ogni partita richiede massima preparazione”.

Con questa vittoria netta, il Sassuolo conferma il proprio stato di forma e la determinazione nel raggiungere gli obiettivi stagionali. Si consolida alla testa del campionato con 17 punti dallo Spezia terzo e 9 dal Pisa secondo. Ad attendere i neroverdi per la prossima di campionato sarà il Palermo dell’ex Alessio Dionisi che di punti di distanza con gli emiliani ne ha ben 30.

