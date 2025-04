Si è tenuta nella serata di ieri, nella Sala del Consiglio comunale di Scandiano, la prima riunione del Tavolo cittadino per la Pace e i Diritti umani, uno spazio di confronto e progettazione nato per iniziativa dell’Amministrazione comunale con l’obiettivo di costruire nel tempo una rete attiva e partecipata attorno ai temi della nonviolenza, della cittadinanza consapevole e della giustizia sociale.

A introdurre l’incontro è stato il vicesindaco Beppe Pagani, titolare della delega alla Pace, che ha illustrato finalità e metodo di lavoro del tavolo, delineando un percorso articolato che vedrà nei prossimi mesi l’organizzazione di dibattiti pubblici, laboratori, camminate, progetti nelle scuole di ogni ordine e grado, e momenti di confronto con le realtà del territorio.

Alla serata hanno preso parte decine di persone, in rappresentanza di associazioni, cooperative sociali, circoli culturali e del mondo scolastico. Dopo l’introduzione, si è aperto un primo giro di interventi, che ha portato proposte e spunti progettuali già molto concreti. Tra questi, l’idea di dedicare un momento all’approfondimento del conflitto israelo-palestinese, e la costituzione di sottogruppi di lavoro, in particolare sul tema dell’educazione alla pace e della gestione dei conflitti quotidiani, con un’attenzione particolare al linguaggio e al contesto scolastico.

Durante l’incontro, il vicesindaco Pagani ha annunciato l’adesione ufficiale del Comune di Scandiano al Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani, rete italiana che unisce le amministrazioni pubbliche impegnate nella promozione dei diritti umani e della cultura della nonviolenza.

Il sindaco Matteo Nasciuti, presente alla serata, ha portato un saluto istituzionale, sottolineando il valore dell’iniziativa come strumento di crescita democratica e partecipazione attiva per l’intera comunità.

Il primo appuntamento pubblico del percorso sarà sabato 12 aprile. In quella data, sulla Torre civica del municipio in via Vallisneri, sarà srotolato un grande striscione verticale con il messaggio promosso da Emergency a livello nazionale: “L’Italia R1pud1a la guerra”, un richiamo esplicito all’articolo 11 della Costituzione. Alle ore 11, sotto lo striscione, si esibirà il Coro “Amata Rossa” con un repertorio di canti pacifisti.

Il Tavolo per la Pace si pone come strumento stabile di dialogo, ascolto e progettazione, aperto a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di radicare nella comunità una cultura della convivenza e della solidarietà.