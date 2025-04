Un sistema acquedottistico sempre più performante e affidabile, per garantire ai cittadini di Savignano sul Panaro un servizio idrico di qualità. È questo l’obiettivo dell’intervento di manutenzione della rete, a cura del Gruppo Hera, programmato per giovedì 3 aprile .

In particolare, i tecnici saranno impegnati nel rinnovo di un gruppo valvole in via XXV Aprile: i lavori, che inizieranno alle ore 8.30 circa, si protrarranno indicativamente fino alle 17. Per permettere l’intervento, in questa fascia oraria sarà necessario interrompere l’erogazione dell’acqua. Le utenze della zona, circa 150, sono avvisate con volantino.

L’azienda assicura il massimo impegno nel contenere i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.