Nell’ambito delle azioni che BIS-Bologna Innovation Square sviluppa per la valorizzazione dell’Appennino bolognese si inserisce l’evento “Il futuro in Appennino: lavoro, sviluppo, servizi e innovazione”, in programma sabato 12 aprile presso gli spazi di Cellulosa e dell’ex Cartiera Marzabotto a Lama di Reno.

L’iniziativa prevede in apertura, dalle 9:30 alle 12:30, un convegno sulle prospettive di sviluppo dell’Appennino bolognese, al quale interverranno tecnici e autorità, tra cui, il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale e il Sindaco metropolitano Matteo Lepore. Prenotazioni al link https://shorturl.at/bJMYy

Durante tutta la giornata, dalle 9 alle 17, gli sportelli di BIS e Città metropolitana Vivere e lavorare in Appennino, Imprenditoria, Green per le imprese con Bologna for Talent e Insieme per il lavoro, saranno attivi per fornire informazioni sui servizi erogati – anche attraverso appuntamenti one to one -, e animeranno il pomeriggio con un programma di talk tematici.

Per prenotare gli appuntamenti one to one con gli sportelli:

Vivere e lavorare in Appennino: https://shorturl.at/6qn0e

Imprenditoria: https://shorturl.at/sZ7W7

Green per le imprese: https://shorturl.at/xcaO2

Insieme per il lavoro: https://shorturl.at/TwuMB

L’evento è arricchito, infine, dalla possibilità di visitare il cantiere dell’ex Cartiera Marzabotto al termine del convegno o alle ore 16. Prenotazioni su https://rb.gy/03snzc