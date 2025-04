Sta per concludersi il Novi Music Festival 2025, la rassegna dedicata agli amanti della musica, giunta quest’anno alla sua terza edizione, finalizzata alla promozione della cultura musicale nei luoghi del territorio di Novi di Modena.

Anche l’edizione 2025 si è caratterizzata, come di consueto, per la varietà dei generi musicali proposti, che hanno spaziato dal jazz dei milanesi Jazz Lag, con il loro omaggio alla musica gipsy di Django Reinhard, alla musica antica dell’Ensemble Etruria Barocca che ha eseguito lo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi e due Sonate da Chiesa di Tomaso Albinoni in prima esecuzione in età moderna, ai classici della letteratura pianistica con cui la pianista Kristztina Fejes ha incantato il pubblico di Novi.

Estremamente positiva la risposta del pubblico, sempre più numeroso, che sta dimostrando di apprezzare una proposta artistica variegata e per niente scontata.

Il festival si chiude con l’esibizione del compositore e pianista Massimo Malavasi, accompagnato dai musicisti di Armonya Nova Ensemble: i sassofonisti Giuliano Nora, Simone Valla, Davide Vicari e la giovanissima Zoe Turci, e la cantante Laura Biolcati Rinaldi.

Massimo Malavasi, nato a Carpi, è diplomato in Composizione e in Pianoforte, e affianca ad una feconda attività compositiva una altrettanto intensa attività di concertista, didatta, arrangiatore e direttore di coro.

Premiato in concorsi di composizione italiani e internazionali, ha partecipato a festival e rassegne internazionali di composizione.

Tra le sue composizioni: la “Messa Regina Nivis”, l’Oratorio di Natale “Il Sasso e la Luce”, le opere liriche “Altre vite” e “Frammenti”, i musical “Look”, “L’amante di Gramigna”, “La Santa di Arra”, “Il Fantasma di Canterville”, e i due musical in lingua inglese “The Angel of Hell’s Kitchen” e “NIX”, scritti in collaborazione con l’autrice americana Katherine Brann-Fredericks, rappresentati a New York e in Arizona.

E’ autore di numerose composizioni strumentali tra cui due concerti per pianoforte e orchestra, un concerto per violoncello e orchestra, due concerti per saxofono e orchestra, studi e sonate per pianoforte e per formazioni cameristiche.

Le sue composizioni sono state eseguite in Italia, negli Stati Uniti, in Australia e a Mosca.

Sabato 5 aprile alle ore 20.45, presso la Sala Civica “E. Ferraresi” di Novi di Modena, Massimo Malavasi chiude il Novi Music Festival 2025 con un concerto dal titolo MUSICHE DEL PRESENTE: accompagnato dal quartetto di saxofoni eseguirà la riduzione del Concerto n. 1, Op. 5, per Pianoforte e Orchestra, recentemente registrato al Pannonia Studio di Budapest con la direzione del M° Peter Illenyi e, in anteprima, alcuni brani tratti dal nuovo musical in corso di realizzazione.

Il Novi Music Festival, giunto alla sua terza edizione, è organizzato dal Comune di Novi di Modena, in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e Novi360.

Il concerto è ingresso libero e gratuito.