Luigi Lo Cascio e i libri e le opere che hanno definito la sua crescita personale e artistica. In un Teatro ‘Fabrizio De Andrè’ gremito, il grande attore, scrittore e regista ha intrattenuto il pubblico presente raccontando e raccontandosi in un percorso artistico in cui le letture ed i libri sono stati punto di riferimento e stimolo per crescere e raggiungere quelle vette di cui la sua carriera è effettiva testimonianza.

La serata con Lo Cascio si è inserita nell’ambito della rassegna ‘Autori in Prestito’, curata da Paolo Nori e allestita da Arci, che ha trovato, nella tappa di Casalgrande, il patrocinio e sostegno – anche operativo grazie al personale della Biblioteca Sognalibro – da parte dell’Amministrazione Comunale.

La performance di Luigi Lo Cascio è stata preceduta dall’intervento dell’Assessore alla Cultura, Graziella Tosi che ha portato il saluto del Sindaco Daviddi (impegnato in altro evento istituzionale) e dell’intera Amministrazione casalgrandese: “Siamo felici ed onorati di aver avuto a Casalgrande un ospite tanto importante – ha sottolineato l’Assessore Tosi -. Ritengo che la formula di questa rassegna sia molto interessante perché crea un legame diretto tra pubblico e artisti di grande richiamo , e la grande affluenza a teatro lo dimostra, dando vita a significativi momenti di approfondimento culturale”.

La presenza di Luigi Lo Cascio a Casalgrande ha assunto ulteriore peso grazie anche alla visita che lo stesso artista ha voluto compiere alla mostra fotografica dedicata a Peppino Impastato, alla Biblioteca Sognalibro.

Accompagnato dallo stesso Assessore Tosi e da quello alla Legalità, Marco Cassinadri, Lo Cascio ha visitato i pannelli della mostra, mostrando genuino interesse su come è stata assemblata e sul materiale esposto. Non ultimo, anche le foto del film ‘I Cento Passi’ di Marco Tullio Giordana dove lui è protagonista, impersonando proprio il ruolo di Impastato.

“Ringrazio Lo Cascio per la disponibilità e interesse a visitare la mostra – ha aggiunto l’Assessore Cassinadri -. Dal punto di visita divulgativo è molto importante che attori del suo calibro mostrino interesse per queste tematiche che sono parte integrante del nostro mandato di amministratori. ‘Semi di legalità’ è innanzitutto un progetto rivolto a giovani e giovanissimi e certamente personaggi come Luigi Lo Cascio ci aiutano tantissimo nell’ampliare il suo messaggio di fondo: che è quello del rispetto delle regole, dell’educazione civica e del contrasto ad ogni forma di malaffare”.

La mostra su Peppino Impastato, che ha già visto la presenza di alcune classi dell’Istituto Comprensivo di Casalgrande, è sempre visitabile gratuitamente negli orari di apertura della biblioteca e su prenotazione è disponibile una guida ad hoc per rendere ancora più immersiva la visita.